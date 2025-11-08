Asesinaron a una madre y a su hija a puñaladas

Dos mujeres, una madre y su hija, de 74 y 40 años respectivamente, fueron asesinadas en el domicilio de la mayor, emplazado en el barrio de Villa Luro de Capital Federal, y los cuerpos fueron descubiertos días después gracias al llamado de una vecina que solía verlas, dejó de hacerlo y se preocupó.

La frentista que vive en las cercanías del domicilio se comunicó el jueves con el 911 bajo la afirmación de que “no veía a su vecina desde hace unos días”, según informaron fuentes policiales.

Por tanto, personal de la fuerza se acercó al domicilio de Morón 4964 e ingresó por la fuerza, tras consultarlo con la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3, no sin antes comprobar que la puerta no había sido violentada.

Así se detectó a ambos cuerpos sin vida, uno en el living y el restante en una habitación, con puñaladas. Se convocó así a la Unidad Criminalística y se iniciaron los primeros peritajes, a la vez que se llamó al personal de Investigaciones y Científica, para esclarecer el hecho.

Si bien todo es materia de investigación, se comunicó que se trataría de un doble homicidio, al parecer en ocasión de robo, aunque en el lugar no había faltantes ni desorden, y la puerta estaba cerrada con llave.

Una de las primeras hipótesis que barajaron los pesquisas fue la de un homicidio seguido de suicidio, ya sea por un ataque intempestivo o por un pacto suicida.

Los vecinos refirieron que ambas mujeres eran adoradas en la zona y la mayor era costurera, mientras que desconocían si contaban con más familiares.