Atropelló a un motociclista en Romero y huyó a gran velocidad

La imprudencia al volante quedó nuevamente de manifiesto en un gravísimo accidente de tránsito ocurrido en la localidad platenses de Melchor Romero, donde el conductor de un automóvil atropelló a un motociclista y tras el hecho escapó del lugar a gran velocidad. La víctima tuvo que ser trasladada hasta un centro de salud, donde quedó internada.

Según pudo averiguar Trama Urbana, el siniestro sucedió durante la mañana de ayer en la avenida 520 a la altura de calle 185. En esa intersección, un vehículo marca Citroën C3 Aircross bordó embistió a una moto Honda XR 150 de color blanca, lo que hizo que el hombre que iba en el rodado de menor porte saliera despedido y cayera en la cinta asfáltica.

Las autoridades policiales fueron alertadas del episodio y a los pocos minutos arribaron los uniformados, quienes encontraron a un joven de 28 años tirado en el pavimento y escasos metros estaba el ciclomotor en el que se desplazaba. En cuanto al conductor del auto, se supo que se dio a la fuga rápidamente sin detener su marcha para asistir al damnificado.

Una vecina le brindó los primeros auxilios al motociclista hasta la llegada de la ambulancia del SAME que, de acuerdo al testimonio de los testigos, tardó más tiempo de lo normal. Los médicos lo atendieron en el lugar y pronto decidieron que fuera trasladado hasta el Hospital Alejandro Korn, debido a que las lesiones que presentaba requerían la realización de estudios pormenorizados.

Quedó hospitalizado

El joven quedó alojado en el mencionado nosocomio debido a la gravedad de las heridas y, según detallaron los voceros abocados al caso, su estado es crítico, por lo que corre riesgo su vida.

Por su parte, los investigadores comenzaron con la búsqueda del sujeto que iba a bordo del Citroën C3 Aircross y gracias a los datos aportados por los testigos, el coche fue encontrado en una quinta de 185 entre 526 y 527, a muy pocas cuadras del lugar donde se registró el accidente de tránsito.

Asimismo, lograron identificar a su conductor, que sería un hombre de 34 años de nacionalidad boliviana, de profesión agricultor y con domicilio en el mismo lugar en el que hallaron el rodado. Sin embargo, el sospechoso continúa prófugo de la justicia, por lo que es intensamente buscado.