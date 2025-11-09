Conmoción en San Carlos: hallaron un hombre muerto en su casa

Momentos de extrema conmoción se vivieron en un sector de la localidad platense de San Carlos, donde un hombre fue encontrado muerto en el interior de su casa. Según detalló una joven vecina que dialogó con los efectivos policiales, desde hacía varios días se sentía un olor nauseabundo que provenía desde adentro de la finca, por que lo sospechan que pasó un tiempo considerable desde su fallecimiento hasta el descubrimiento.

Todo sucedió en una propiedad ubicada en la zona de las calles 527 y 138, cuando un grupo de frentistas realizó una denuncia ante el servicio de emergencias 911 debido a un fuerte hedor que salía desde un domicilio. El personal del Comando de Patrullas que acudió al lugar de los hechos observó por una de las ventanas del inmueble y divisaron una escalofriante escena.

A simple vista se vía que había un cuerpo tendido sobre la cama de una de las habitaciones, por lo que decidieron ingresar a la casa. Tras ello, verificaron el morador había fallecido y su cadáver tenía un estado avanzado de descomposición. Acto seguido comenzaron con las tareas periciales de rigor para tratar de esclarecer el estremecedor episodio.

Los agentes detallaron que, en principio, no se encontraron signos de violencia en los accesos a la finca, como tampoco algún tipo de desorden que los hiciera pensar que se trató de un hecho de inseguridad. Asimismo, los detectives que corroboraron que la víctima no residía allí, si no que, por el contrario, era una persona que cuidaba las instalaciones del hogar, por lo que se desconoce el verdadero dueño.

Una incógnita

Además de no conocerse quién es el propietario de la vivienda, tampoco se sabe a ciencia cierta la identidad del fallecido, por lo que los pesquisas tratarán de determinar ambas situaciones, como así también buscan determinar de qué forma murió el hombre y si tenía algún de afección en su salud que haya podido ser determinante para el desenlace fatal.

Por lo pronto, la investigación recayó en la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 del Departamento Judicial de La Plata, cuya fiscal a cargo ordenó una serie de pericias para esclarecer las causas de su deceso. Mientras tanto, persiste la incógnita sobre quién es el hombre que fue encontrado sin vida.