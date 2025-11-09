La acusan de gastar 5 millones de pesos con la tarjeta de su ex

Una mujer fue acusada de realizar un total de 34 compras utilizando la tarjeta de crédito de su expareja, en un fugaz lapso de ocho horas y con un monto que oscila los 5 millones de pesos.

Las fuentes judiciales detallaron que los hechos fueron expuestos durante una audiencia donde se formalizó la imputación en contra de la presunta estafadora.

Todo comenzó cuando la víctima notó movimientos extraños en el resumen de su cuenta bancaria y al realizar las averiguaciones correspondientes, se percató de que todas las transacciones se dirigían a la casa de su ex.

Por el momento, solo logró recuperar el dinero correspondiente a dos de las operaciones, ya que el resto sigue bajo litigio.

En la investigación, se constató que entre las 11 y las 18.30, la imputada ejecutó un total de 34 compras virtuales, y entre los artículos seleccionados se incluyeron prendas de vestir como buzos, camperas, zapatillas, además de sábanas y anteojos.