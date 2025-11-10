Fatal choque entre una moto y un camión en la rotonda de 122 y 60

Un trágico accidente de tránsito ocurrió este lunes al mediodía en la rotonda de 122 y 60, en el límite entre La Plata y Berisso. Un motociclista perdió la vida luego de colisionar contra un camión Mercedes Benz que circulaba por la zona.

Fuentes policiales informaron que la víctima, identificada como Marcelo Oscar De Rosa, conducía una moto Keller de 100 cc cuando, por motivos que aún se investigan, impactó de lleno contra el vehículo pesado manejado por un hombre de 58 años, oriundo de Berazategui.

De Rosa fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín con graves heridas en el tórax y la pelvis, pero pese a los esfuerzos del personal médico, murió poco después de ingresar.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó en manos de la Justicia platense. En tanto, la Policía Científica realizó las pericias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro.