En otro femicidio, fusilaron a una joven

Una mujer murió asesinada a balazos en un sector de Villa Gobernador Gálvez, de la ciudad de Rosario, en un crimen que, en principio, se trataría de un femicidio cuyo autor sería una expareja de la víctima.

Efectivos de la Policía llegaron al lugar tras un llamado al 911, y constataron el fallecimiento de Romina Sánchez, de 25 años, como consecuencia de las heridas sufridas por el ataque con un arma de fuego.

De acuerdo a las primeras informaciones, la Policía de Acción Táctica (PAT) realizó un operativo de saturación en la zona y logró detener a un hombre que se desplazaba en una moto azul, una Motomel 110cc, a la altura del barrio Las Flores.

El sujeto fue identificado como Alejandro Enrique P., de 25 años, quien sería expareja de la mujer, de acuerdo a la versión aportada por testigos.

En ese procedimiento, realizado en Flor de Nácar y Calle 513, los uniformados secuestraron un revólver calibre 38 que estaba en el interior de una vivienda, escondida debajo de un colchón, y sería el arma utilizada por el femicida.

En tanto, los otros apresados fueron identificados como Micaela Alejandra C., de 43 años, y Roberto Adrián P., de 35. Ambos están sindicados como encubridores de lo que encuadraría bajo la figura de femicidio.

En la causa interviene el fiscal de Homicidios Dolosos Alejandro Ferlazzo, quien ordenó medidas pertinentes al gabinete criminalístico de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el crimen.