Un muerto tras un fuerte accidente

Un muerto y un herido grave fue el resultado de un accidente vial que se registró este domingo a la mañana en el kilómetro 35 de la Ruta 36, a la altura de Berazategui, en sentido hacia CABA.

El siniestro ocurrió cuando una Ford EcoSport perdió el control, chocó contra el guardarrail y se estrelló contra un puente de piedra.

A raíz del impacto, uno de los ocupantes, de 43 años, falleció en el lugar, mientras que su acompañante fue rescatado con vida y trasladado en grave estado al Hospital Evita Pueblo de Berazategui.

El hecho provocó que una rueda desprendida y parte del motor de la EcoSport impactaran contra un Renault Duster, conducido por un hombre de 71 años, quien resultó ileso.