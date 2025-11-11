Necochea: hallaron enterrado el cuerpo de Débora Bulacio del Valle y detuvieron a su pareja por femicidio

La búsqueda de Débora Bulacio del Valle (39) terminó con el peor desenlace. La Policía Bonaerense encontró este martes su cuerpo enterrado en la arena, en una zona lindera al Lago de los Cisnes, en Necochea. La mujer estaba desaparecida desde el sábado, cuando había sido vista por última vez junto a su pareja en el camping Miguel Lillo.

“El cuerpo fue hallado a metros del lago, cubierto con arena. Es terrible”, confirmaron fuentes del caso. En el lugar permanecían familiares de la víctima, entre ellos dos hermanas y una tía, que aguardaban novedades sobre la búsqueda. Débora era madre de tres hijos.

El principal sospechoso del crimen —su pareja— fue detenido el lunes, mientras la investigación avanzaba bajo la carátula de femicidio. El caso está a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI de Género de Necochea, y la jueza de Garantías Aida Ihuez.

Débora y el acusado habían llegado a Necochea desde la localidad bonaerense de Villa Cacique para pasar unos días de descanso. Se alojaron en el camping Miguel Lillo, el último lugar donde se la vio con vida. La intervención del sereno del predio resultó clave para reconstruir las últimas horas de la mujer y apuntar contra su pareja, que se negó a declarar ante la Justicia.