Desvalijan una casa en San Carlos y se llevan hasta los cubiertos

Una violenta entradera conmocionó esta madrugada al barrio La Cumbre, en la localidad platense de San Carlos. En ese lugar, un grupo de delincuentes armados irrumpió en una vivienda ubicada en la calle 31 entre 530 y 531, donde tomaron por sorpresa una familia mientras dormía.

Según trascendió, eran algunos minutos pasados de las cinco de la mañana cuando los asaltantes forzaron el ingreso y sorprendieron a los moradores, a quienes redujeron con amenazas y golpes mientras revisaban cada rincón de la casa en busca de dinero y objetos de valor.

Los ladrones actuaron con total calma, como si conocieran los movimientos del lugar. Durante varios minutos permanecieron dentro del domicilio, saqueando todo lo que encontraron a su paso.

Se llevaron la camioneta del dueño de casa —herramienta fundamental para su trabajo como encargado de edificio— junto con una gran cantidad de herramientas, electrodomésticos, ropa, objetos personales e incluso cubiertos. Nada escapó a la voracidad del grupo, que cargó lo robado y huyó en el mismo vehículo.

El violento robo dejó a la familia en estado de shock. “Nos despertamos con gente armada en la habitación, no entendíamos qué estaba pasando”, contó la víctima, que lamentó la pérdida de sus herramientas de trabajo y la sensación de inseguridad que dejó el ataque. Los vecinos aseguran que en las últimas semanas se multiplicaron los hechos delictivos en la zona y reclaman mayor presencia policial.

Personal de la comisaría local y peritos trabajaron durante la mañana en el lugar, relevando huellas y analizando cámaras de seguridad cercanas que podrían haber registrado la huida. La investigación quedó en manos de la fiscalía de turno, que intenta identificar a los responsables del golpe comando.

De más está decir que hasta el momento del cierre de esta edición no había detenidos, por lo que el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, serán claves para poder dar con los autores del hecho.

La madrugada de terror en La Cumbre volvió a exponer el temor que se vive en distintos barrios platenses, donde los vecinos sienten que la inseguridad se ha vuelto parte de la rutina. Mientras la familia afectada intenta reponerse del susto, la comunidad exige respuestas y medidas concretas para evitar que hechos como este se repitan.