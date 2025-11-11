Un mes después, sigue la búsqueda de los jubilados desaparecidos

La búsqueda de la pareja de jubilados Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos desde hace casi un mes en la provincia de Chubut, continúa con nuevos rastrillajes en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El Gobierno provincial informó a través de un comunicado que las últimas tareas de rastrillaje se concentraron en Puerto Visser, donde se efectuaron trabajos terrestres y aéreos con drones, en un radio de cuatro kilómetros.

Detallaron además que el personal policial se dirigió al establecimiento Lamar, donde la encargada de este guió a los intervinientes hasta una desembocadura del mar, donde se pudo observar, “diversos objetos que habrían sido expulsados por el agua”.

Ante el hallazgo de estos elementos, se organizaron dos cuadrículas de búsqueda: un grupo se desplazó hacia el sur por la costa y otro en dirección norte, de forma simultánea.

Para estas tareas se contó con la colaboración de navegadores terrestres pertenecientes al grupo GEOP, canes de Bahía Blanca, personal de la División Búsqueda de Personas, efectivos de Bomberos de Trelew con canes, y personal de la División Canes de Comodoro Rivadavia, también con perros adiestrados.

Este martes se va a cumplir un mes de las desapariciones de los jubilados que se habían puesto en pareja hacía poco meses y que pretendían pasar un fin de semana juntos.