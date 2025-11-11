Dos ladrones balearon a un hombre en Villa Elisa para robarle la moto

Los hechos de extrema inseguridad no se detienen en La Plata y en las últimas horas hubo que lamentar un nuevo caso, en el cual un hombre de 40 años fue baleado por dos motochorros en el marco de un brutal asalto, remarcaron desde la fuerza.

Los voceros señalaron que todo ocurrió en la zona de las calles 15 y 50 de Villa Elisa, donde la víctima fue sorprendida por dos cacos, que intentaron quitarle su rodado a base de amenazas.

Tras la resistencia, uno de los implicados no dudó en disparar el arma de fuego que manipulaba y el disparo impactó en la pierna derecha, a la altura del gemelo, del damnificado.

Este cayó al piso y, a los gritos, pidió ayuda, a la vez que los autores del sangriento suceso se dieron a la fuga. Fue trasladado poco después hasta el Hospital San Roque de Gonnet, donde los facultativos de la guardia determinaron que su vida no corría peligro ya que la lesión era leve y no comprometió venas ni arterias.

En cuanto a los autores, se dieron a la fuga y hasta el cierre de esta edición nada se sabía de ellos, por lo que se analizan cámaras de seguridad para ubicarlos. Se abrió una causa penal caratulada como “abuso de arma y lesiones, y tentativa de robo”. Tomó intervención la comisaría Duodécima.

La víctima, que no quiso radicar la denuncia, se recupera de manera favorable en su domicilio.