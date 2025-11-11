Dalma y Gianinna Maradona declaran hoy en el juicio político contra Makintach

El jury contra la jueza Julieta Makintach entra este martes en una fase decisiva con la declaración de Dalma y Gianinna Maradona, citadas como testigos en la causa que investiga la responsabilidad de la magistrada en el documental “Justicia Divina”, realizado durante el proceso judicial por la muerte del astro argentino.

La audiencia comienza a las 9, con una nueva declaración de Makintach, quien ya había pedido perdón a la familia Maradona en la primera jornada del juicio político. Luego será el turno de las hijas del exfutbolista y de varios testigos vinculados a la producción del material audiovisual, entre ellos el presidente de la productora Ladoble SA, José María Arnal Ponti, y María Lía “La Negra” Vidal, amiga íntima de la jueza.

Además, están citados Julio Rivas, abogado de Leopoldo Luque, uno de los imputados por la muerte de Maradona, y empleadas del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Isidro que presenciaron las filmaciones. Las declaraciones buscarán esclarecer cómo se desarrolló la grabación del documental sin autorización judicial.

Makintach enfrenta cargos por mal desempeño, violación de deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad y malversación. El tribunal presidido por Hilda Kogan, de la Suprema Corte bonaerense, deberá emitir un veredicto en los próximos días. El caso marcó un precedente inédito en la justicia argentina por su mezcla de espectáculo, poder judicial y la figura de Maradona.