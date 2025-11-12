Jubilado mató a un ladrón durante una entradera

Ingresado a su vivienda con intensiones de cometer un ilícito, bajo la modalidad conocida en la jerga policial como “entradera”. El maleante tuvo que ser trasladado de urgencia hasta un centro de salud debido a las heridas sufridas y murió al poco tiempo de ingresar.

Todo sucedió durante la noche en un domicilio ubicado en la zona de la calle Doce de Octubre al 6000 en la ciudad bonaerense de Moreno. Hasta allí se dirigieron los efectivos policiales tras recibir una alerta radial mediante el 911 que indicaba la presencia de una persona lesionada, aunque para ese entonces no tenían demasiadas precisiones sobre el hecho.

Cuando arribaron a la finca, los uniformados hallaron a un sujeto tendido en el piso visiblemente herido y se entrevistaron con el dueño de casa, quien les comentó que se trataba de un ladrón que había intentado robarle. Asimismo, añadió que mientras descansaba en su habitación escuchó ruidos extraños y luego observó que había un individuo encapuchado dentro de la propiedad.

Por tal motivo, de acuerdo a lo declarado por el septuagenario, tomó una escopeta Mossberg 12.70 con la cual efectuó varios disparos. De esta forma, el sospechoso, de 40 años, sufrió serias lesiones, por lo cual fue llevado de urgencia al Hospital Descentralizado Zonal General Mariano y Luciano de Vega, donde entró por el sector de la guardia.

Falleció poco después

Enseguida fue atendido por los médicos, pero murió poco después de ingresar a raíz de la gravedad de las heridas. En ese marco, revisaron el cuerpo y determinaron que presentaba certeros impactos de arma de fuego tanto en el brazo derecho como en la región del estómago.

Los peritos de la Policía Científica comenzaron con las tareas de rigor para esclarecer el episodio y, en principio, secuestraron la escopeta utilizada por el jubilado para cometer el crimen. Además, certificaron que el ladrón accedió a la vivienda luego de violentar el alambrado de una ventana.

El caso fue caratulado de forma preventiva como “homicidio en ocasión de robo”, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8 perteneciente a los tribunales de la jurisdicción, cuyas autoridades decidieron por el momento no detener al morador, porque consideraron que actuó en legítima defensa.