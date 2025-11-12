Usaban una red de juego clandestino para lavar dinero

Dos personas fueron detenidas cuando intentaban ingresar a Brasil, señaladas como responsables de una estructura de juego clandestino que se utilizaba para lavar dinero, mientras que en paralelo se realizó una serie de allanamientos en Mar del Plata donde se decomisaron cientos de miles de dólares y millones de pesos.

La organización operaba desde el barrio cerrado El Rumencó, donde funcionaban los centros de gestión del sistema de juego ilegal y lavado de activos, información que se conoció gracias a la investigación iniciada en julio de 2024.

Durante los allanamientos, se encontraron dos cajas de seguridad pertenecientes a la madre y la hermana de dos de los principales imputados y se incautaron 430 mil dólares y 3,5 millones de pesos, además de documentación relevante para la causa.