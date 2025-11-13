Acusaron a un menor de abusar de sus compañeras y le incendiaron la casa

Un verdadero escándalo sacudió a la comunidad educativa, luego de que un menor de edad fuera acusado de haber manoseado a dos compañeras dentro de una escuela y, como represalia, varios adultos quemaron su casa. Además, durante la jornada de este miércoles hubo una suspensión de clases por un paro convocado por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires.

El hecho se dio a conocer en las últimas horas, cuando la madre de una alumna de primer grado de la Escuela N°21 de la ciudad balnearia de Mar del Plata denunció que su hija y otra pequeña se encontraban en el horario de recreo cuando el acusado, que tendría 10 años, se escapó del aula, se acercó a ellas, las agarró por la fuerza y les tocó la zona vaginal.

En ese marco, en el caso intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso las primeras medidas de investigación y la intervención de la Asesoría de Menores e Incapaces y Servicio Local para proteger los derechos de los niños, con el objetivo de esclarecer el episodio.

Ofuscados por la situación, poco después de conocerse la denuncia, un grupo de padres se manifestaron y cortaron el cruce de avenida Colón y calle 212, mientras que otros se dirigieron a la casa del supuesto atacante y la incendiaron como represalia. Debido a la voracidad de las llamas, la propiedad quedó prácticamente destruida.

Las pericias

Como parte de las tareas investigativas, el cuerpo médico confirmó la existencia de abuso en las alumnas que denunciaron haber sido manoseadas por un menor dentro del colegio, por lo que la tensión se incrementa en la comunidad educativa.

En este sentido, de acuerdo a la información que trascendió sobre la pesquisa en proceso, la prueba preliminar realizada por los profesionales de salud con especialidad forense arrojó resultado positivo en torno a la hipótesis de abuso.