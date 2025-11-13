Pánico en Ensenada por el hallazgo de restos óseos en la calle

Los vecinos de Ensenada no salen de su asombro luego de que se hallaran tirados en la calle restos óseos, cuya procedencia se desconoce, informaron fuentes policiales.

Un llamado al 911 a las 20.20 del martes alertó que en las calles Belgrano entre Garay y Masantonio había cuatro fragmentos óseos dispersos, por lo que se acercó un patrullero. Poco después se cercó el perímetro y se convocó a los peritos de la Policía Científica.

Se anotició a la fiscalía penal en turno, donde se abrió una carátula por “averiguación de ilícito”, y ahora se harán pericias forenses sobre los restos para determinar el origen y la antiguedad. En tanto, en la zona también se encontró una herradura antigua. Los vecinos temen que se haya cometido un suceso violento.