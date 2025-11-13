La Plata

Motochorro le arrebató el celular a una mujer

La Policía detuvo en La Boca a un motochorro de 18 años que robó un celular.

Un motochorro de 18 años, le arrebató el celular a una mujer en el barrio porteño de La Boca y luego intentó escapar a gran velocidad.

En ese marco, peatones advirtieron a efectivos de la Policía de la Ciudad que un delincuente le había sustraído el teléfono a una damnificada en avenida Patricios.

El malhechor se dio a la fuga en dirección a Aristóbulo Del Valle, sentido hacia la avenida Almirante Brown, motivo por el que los oficiales comenzaron a perseguirlo.

Unas cuadras más adelante lo redujeron y al identificarlo, constataron que el delincuente posee un frondoso prontuario a raíz de que desde 2022 fue arrestado por robo, hurto y robo en poblado y en banda.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 63 ordenó la detención del malviviente y la incautación de la motocicleta Yamaha XTZ Lander 250, que tenía el motor de arranca forzado, por lo que se sospecha que podría haber sido robada.

