Tragedia en La Plata: una mujer murió tras chocar con otra moto en Abasto

Una mujer de 33 años perdió la vida tras un grave accidente de tránsito ocurrido en la localidad platense de Abasto. El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles 523 y 211, donde por razones que aún se investigan colisionaron dos motocicletas.

La víctima, identificada como María Belén Cardozo, conducía una moto Gilera Smash cuando impactó contra una Honda CG 150 Titan azul, sin patente, en la que se desplazaban dos jóvenes de 20 años.

Los tres involucrados sufrieron heridas de distinta consideración y fueron asistidos por personal del SAME, que los trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. Pese a los esfuerzos médicos, Cardozo falleció horas después a raíz de las graves lesiones.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 12 de La Plata, bajo la carátula de homicidio culposo, mientras se buscan determinar las causas del siniestro.