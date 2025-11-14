Detienen a una mujer trans por supuesto abuso sexual de un menor en una peluquería

Una mujer trans fue detenida por el supuesto abuso sexual contra un menor en una peluquería de la ciudad de Puerto Madryn luego de que no se haya presentado al examen mental obligatorio, ni a la audiencia de Cámara Gesell.

El Ministerio Público Fiscal informó que en las últimas horas se detuvo a una mujer trans, identificada como A.C., quien es investigada por la presunta comisión del delito de abuso sexual gravemente ultrajante contra un menor de edad cometido cuando fue a cortarse el pelo.

La investigación está a cargo de la fiscal Camila Martinovich, quien solicitó la detención de la imputada luego de que ésta no asistiera al examen mental obligatorio ni a la audiencia de Cámara Gesell, instancias clave dentro del proceso penal.

En el escrito se detalla que la medida se dispuso luego de que semanas atrás se resuelva su imputación formal y apertura de investigación penal preparatoria.

Actualmente, la acusada permanece bajo arresto domiciliario, luego de que la judicatura hiciera lugar a un pedido de la defensa pública.

“La causa continúa en etapa de investigación, con intervención de equipos técnicos y peritos especializados”, indicaron.