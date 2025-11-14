Violento asalto en Villa Elvira: motochorros atacaron a una mujer y todo quedó filmado

Una madrugada de terror vivió una vecina de Villa Elvira, cuando dos motochorros la abordaron violentamente en la puerta de su casa y le robaron la cartera y un teléfono celular. El hecho ocurrió en la zona de 14 y 82 y quedó registrado por una cámara de seguridad domiciliaria, cuyas imágenes ya están siendo analizadas por la Justicia.

Según fuentes policiales, los delincuentes frenaron de manera abrupta al lado de la víctima. En cuestión de segundos, uno de ellos bajó de la moto, la intimidó y le exigió sus pertenencias. En el video se escuchan los gritos desesperados de la mujer, que intentó resguardarse, aunque terminó siendo reducida por el asaltante.

Los ladrones escaparon rápidamente por calle 82 en dirección a Arana. Mientras tanto, investigadores policiales trabajan sobre las imágenes captadas para intentar identificar a los autores del robo.