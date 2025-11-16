Murió un nene de 9 años al ser atropellado por un auto

Una verdadera tragedia ocurrió cuando un niño de apenas 9 años fue embestido por un automóvil y las heridas sufridas le provocaron la muerte prácticamente en el acto. Sus familiares, cargados de bronca por lo sucedido, realizaron un corte en el tránsito que derivó en serios incidentes y momentos de profunda tensión.

Según la información que trascendió, el hecho ocurrió pasado el mediodía de este sábado en el kilómetro 18 de la Autopista Buenos Aires – La Plata, a la altura de Quilmes. El pequeño fue arrollado por un vehículo marca Volkswagen Up de color gris y tras el impacto el conductor siguió su marcha en lugar de detenerse a socorrer a la víctima.

Sin embargo, luego fue interceptado por personal del Destacamento Vial Hudson en la bajada de Bernal sobre las calles Espora y España. En ese marco, identificaron al sospechoso y las fuentes abocadas al caso aseguraron que el coche lo manejaba un joven de 25 años con domicilio en nuestra ciudad, de profesión empleado.

Tras ser arrestado, el conductor fue trasladado a la dependencia correspondiente la jurisdicción, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 22 del Departamento Judicial Quilmes. Asimismo, comenzaron con las investigaciones correspondientes para tratar de determinar las causas del trágico incidente vial.

Piedrazos y tensión

Instantes después del siniestro, alrededor de un centenar de vecinos de Villa El Monte, allegados a la víctima, comenzaron una protesta sobre la autopista, cortando ambos sentidos en reclamo de justicia. La medida generó varios kilómetros de demoras y dejó varados a colectivos y automovilistas.

En tanto, pasajeros de un ómnibus de la línea 129 que circulaban hacia La Plata contaron que la situación se volvió hostil, a tal punto que algunos de los presentes arrojaron piedras y golpes contra el colectivo, por lo que se vivieron momentos de suma tensión.

En ese marco, además del corte de la traza por parte de los manifestantes, el tránsito también se vio afectado por el trabajo de los peritos en la zona. De todas maneras, y con el correr de las horas se liberaron dos carriles, aunque la circulación vehicular continuaba reducida y con demoras significativas.