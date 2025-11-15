La Plata

sabado 15 DE noviembre 2025

T: 19º

H: 69%

Temperatura

19º

Humedad

69%

Explosión tóxica en Ezeiza

Impresionante explosión en una fábrica de químicos en Ezeiza después de un incendio.

Emiten alerta roja en Ezeiza tras la explosión que tiene en vilo a todo Buenos Aires: si bien se desconoce aún el origen de la tragedia, las autoridades comenzaron a evacuar barrios aledaños al predio en llamas y recomendaron a los vecinos cerrar las ventanas para proteger a los miembros de cada familia y a las mascotas de la nube tóxica que se desprendió como producto del estallido.

Cabe señalar que la onda expansiva hizo que estallaran ventanas de vidrio de casas cercanas y hasta se volaron techos. También, a causa de lo sucedido se cerró la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Por el momento, no se habla de víctimas fatales, pero sí muchos hospitales de la zona están recibiendo personas con quemaduras y otro tipo de heridos, a causa de la trágica explosión.

De este modo, los principales centros de salud de Ezeiza y localidades cercanas activaron la máxima alerta para estar atentos a la atención médica de personas que hayan sido afectadas por la impresionante explosión. No obstante, ya se registraron a 15 heridos, entre los cuales se encuentran bomberos y policías.

Dada la magnitud de la tragedia, están asistiendo a la zona afectada bomberos de toda la región, inclusive de zonas como Hurlingham y aledaños. Algunas de las empresas de agroquímicos ubicadas en el Parque Industrial son Agrofácil, Chemotécnica y FastChemical, y se cree que fueron las principales afectadas. Al parecer, estaban trabajando los empleados del turno noche cuando ocurrió el impresionante siniestro.

Cabe señalar que hospitales de la zona ya atendieron a al menos 15 personas, algunas de ellas heridas con vidrios por la explosión de ventanas. Crece la preocupación y piden que se extremen las medidas de precaución hasta tanto se puedan controlar las llamas. Por otro lado, aseguran que las operaciones siguen con normalidad en el Aeropuerto de Ezeiza

explosiónincendioEzeiza

