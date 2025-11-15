Chilenos expulsados de Argentina por graves causas

Dos hermanos de nacionalidad chilena, quienes habían ingresado al país de manera ilegal y tenían antecedentes penales, fueron expulsados.

Efectivos de la PFA arrestaron a los dos sujetos, quienes vivían en un hotel de Ezeiza,. Y tras la detención, ya fueron enviados a su país de origen, donde habían cometido diversos delitos, al igual que en Estados Unidos.

La investigación se inició a raíz de un pedido de la Dirección Nacional de Migraciones, solicitando pesquisas para establecer el paradero de los acusados, uno de ellos tenía pedido de captura por secuestro extorsivo en Chile y el otro había sido deportado de Estados Unidos, por el robo a lujosos inmuebles.

La Dirección Nacional de Migraciones ordenó la inmediata expulsión del país de los sindicados. Posteriormente, ambos fueron trasladados bajo custodia policial en un vuelo de Aerolíneas Argentinas con destino a Santiago de Chile.