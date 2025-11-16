Explosión en Ezeiza: hasta el lunes no se harán las pericias

Tras la feroz explosión y posterior incendio que se desató durante la noche del pasado viernes en un depósito del polo industrial de Ezeiza, la Justicia determinó que hasta el lunes no se podrán realizar las pericias.

Hasta el momento lo que se sabe es que el fuego que inició en el recinto de la empresa Logischem, se propagó a varias compañías cercanas, entre ellas Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y Sinteplast, causando daños significativos a las instalaciones y también afectando a algunas viviendas cercanas.

Las autoridades aún no pueden establecer las causas del siniestro, ya que las pericias están pendientes hasta que se complete el operativo de contención, que podría extenderse hasta el lunes. Más de 500 trabajadores, junto con 70 dotaciones de bomberos, participan del operativo, respaldados por ambulancias, Policía Federal, Bonaerense y personal de Defensa Civil.

La fiscal Florencia Belloc, de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Ezeiza, encabezará la investigación junto a Bomberos y Policía Científica bonaerense. Roberto Weiss, presidente de la Unión Industrial local, describió el incendio como “dantesco” y señaló que el fuego destruyó estructuras y materiales químicos de varias empresas.

En tanto que, el director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, aclaró que no hubo riesgo de nube tóxica para la población, aunque advirtió sobre partículas suspendidas en el aire que podrían afectar en caso de exposición prolongada.

Por otra parte, vecinos en zonas alejadas al siniestro, aseguraron que, debido a la magnitud de la tragedia, pudieron sentir los efectos del incendio y percibieron una importa onda expansiva que afectó a sus hogares, con las vibraciones de las paredes y ventanas de sus casas.