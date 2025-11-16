Murió un penitenciario tras terrible choque en Ringuelet

Este sábado, un oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) perdió la vida en la localidad platense de Tolosa luego de verse involucrado en un grave accidente de tránsito. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital de Gonnet, los médicos no lograron salvarlo.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles 31 y 522. La víctima, identificada como Néstor Raúl Barrenechea, circulaba en una motocicleta Rouser 250 cuando fue embestido por una Chevrolet Meriva manejada por una mujer de 43 años. El impacto le provocó heridas de extrema gravedad.

Barrenechea fue derivado rápidamente al centro de salud más cercano, pero falleció pocos minutos después de su ingreso. Las circunstancias precisas del siniestro aún son materia de investigación. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 12, bajo la carátula de “homicidio culposo”.

Se supo además que el hombre tenía 53 años y se desempeñaba como cabo en el SPB, cumpliendo funciones en la Jefatura del organismo. Según fuentes, en el momento del impacto “presentaba fractura expuesta, plástico de rodado incrustado en tórax y pocos signos vitales”, lo que derivó en su deceso minutos más tarde.

Ahora, los peritajes y el análisis de las cámaras de seguridad de las inmediaciones, tanto públicas como privadas, serán claves para determinar de manera fehaciente cómo fue que sucedió el fatal accidente.

Con este caso, ya son 60 los fallecidos por siniestros viales en todo lo que va del 2025 en la región (sumando las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada), siendo los motociclistas los más perjudicados por esta estadística.

De todos los que murieron en choques, 39 de ellos se desplazaban en moto, lo que significa que un 65% de los que perdieron la vida en las calles de la región se desplazaba en este tipo de vehículo al momento del impacto. Sin lugar a dudas, una cifra que no debe ser tomada a la ligera y debería despertar la preocupación de aquellos que administran la seguridad vial en la ciudad.