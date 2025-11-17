Cayó el policía que violó a una joven en City Bell

El acusado de raptar a una joven de 25 años en City Bell y violarla en el Parque Pereyra fue aprehendido en las últimas horas y se trata de un policía de la Vial Autopista.

Fuentes policiales indicaron que al sujeto, de 32 años, le secuestraron la pistola reglamentaria 9 milímetros y un vehículo Nissan March con patente apócrifa.

Se detalló que vive en la localidad de Ingeniero Allan, Florencio Varela, y hasta allí llegaron los detectives. Dispusieron una guardia encubierta y cuando salió del domicilio, lo siguieron y lo interceptaron en la colectora de ruta 2.

En las próximas horas deberá prestar declaración testimonial ante la Unidad Funcional del Instrucción número 11, que tiene el caso.

La víctima había sido abordada cuando salió de su trabajo y se subió al auto. El implicado la raptó durante tres horas y abusó de ella.