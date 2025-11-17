Cayó “Chatrán”, un peligroso malviviente peruano

Un hombre de nacionalidad peruana, conocido como “Chatrán”, fue capturado en las últimas horas durante un allanamiento en el barrio 1-11-14 de Capital Federal. El sujeto, de 40 años, estaba siendo investigado por tentativa de homicidio y, además, era requerido por la Justicia de la Provincia de Buenos Aires en una causa por robo a mano armada.

“Chatrán” está imputado de haber disparado contra un hombre, de la misma edad, en febrero de este año sobre una de las márgenes del barrio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el buscado cambió de domicilio supuestamente para despistar, los oficiales de la División Homicidios de la fuerza de seguridad local lograron capturarlo durante un allanamiento a su nueva morada.

El 26 de febrero último, tras un llamado al 911, efectivos de la Unidad Táctica de Pacificación (DUTP) de ese barrio hallaron tirado a Darío Lionel Pereyra, quien fue llevado al hospital Piñero, donde se informó que tenía una herida en la zona intestinal con orificios de entrada y salida. La investigación llevó a buscar a “Chatrán”, tal cual el apodo por el que se lo conoce en el barrio.

Tras ser detenido, los oficiales secuestraron su teléfono celular y el título, cédula, un formulario y llaves de ignición de un auto Volkswagen Gol, tal cual el pedido del magistrado, ya que “tendría relación con lo ocurrido el día del hecho”.

Además de la causa que llevó a su detención, sobre el sujeto pesaba un pedido de requerimiento por rebeldía del Tribunal Oral 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por el delito de robo agravado en poblado y en banda. Por disposición de la magistratura, "Chatrán" quedó incomunicado.