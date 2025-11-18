Desarticularon una banda narco vinculada a “Mameluco” Villalba

Una banda narco vinculada al clan de “Mameluco” Villalba fue desarticulada tras un mega operativo y los allanamientos concluyeron con ocho detenidos, sumado al secuestro de droga, un arsenal de armas y medio millón de dólares.

Durante una serie de procedimientos en el marco de la lucha contra el narcotráfico, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una organización narco dedicada al comercio de cocaína y marihuana en distintos barrios del partido bonaerense de San Martín.

La investigación se desprende del operativo “Droga Salvaje”, realizado en febrero de 2022 por la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, que permitió desarticular a la banda liderada por los “Villalba”, cuyos jefes están presos.

En ese marco, el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, encomendó a la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía del Paraná de la PFA profundizar las pesquisas. Eso permitió descubrir que la estructura logró rearmarse para continuar con sus actividades ilícitas.

“Con el avance de la investigación, se determinó que en 2024 la organización se había reorganizado y fortalecido en distintos barrios de San Martín. De ese modo, continuaba con la venta de drogas al menudeo y ampliaba sus actividades criminales al lavado de activos, invirtiendo alrededor de $1.400 millones en una reconocida empresa constructora de la zona”, destacaron.

14 millones de pesos

A partir de estos datos y tareas de inteligencia, se montó un operativo que culminó con la interceptación de dos vehículos en el cruce de San Martín y Perdriel, pleno centro del partido de San Martín. En ese momento, los ocupantes realizaban un intercambio de bolsos que contenían $10 millones provenientes de la venta de estupefacientes. Allí fueron detenidos dos hombres y una mujer vinculados a la organización.

Luego, se pudo identificar cinco domicilios en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Matanza, Hurlingham y San Martín, los cuales era utilizados para el fraccionamiento, acopio y distribución de la droga. También se detectaron seis puntos activos de venta en la vía pública, ubicados en los barrios de la Villa 18, Curita y Puerta 8.

Con el material probatorio reunido, el tribunal ordenó siete allanamientos y tres procedimientos en la vía pública, los cuales finalizaron con la detención de tres hombres y dos mujeres más, lográndose también el secuestro 7,5 kilos de clorhidrato de cocaína de máxima pureza en envoltorios termosellados, casi 10 kilos de marihuana y 95 dosis de Tusi.

Además, se incautaron más de $14 millones en billetes de baja denominación, tres chalecos antibalas, dos chalecos tácticos policiales, tres automóviles, dos motocicletas con pedido de secuestro, dos máquinas termoselladoras, siete contadoras de billetes, balanzas de precisión, una computadora, 22 celulares y documentación relevante para la causa.

A su vez, los agentes se sorprendieron al haber encontrado oculto dentro de una rejilla de desagüe el cual contenía un importante arsenal: cinco pistolas calibre 9 mm, tres revólveres calibre .38 Special y .44 Magnum con la numeración limada, cargadores y gran cantidad de municiones de distintos calibres.

Por último, se procedió a la apertura de dos cajas de seguridad en una entidad bancaria, donde se decomisaron 490 mil dólares estadounidenses.

Los detenidos, todos argentinos y mayores, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737), junto con todos los elementos secuestrados.