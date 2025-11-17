Un policía quedó procesado por el secuestro y abuso de una joven en City Bell: se negó a declarar

El sargento de la Policía Bonaerense acusado de secuestrar y abusar de una joven de 25 años en City Bell prestó declaración indagatoria este lunes ante el fiscal Álvaro Garganta, de la UFI N° 11, pero decidió no hablar. Con su silencio, quedó formalmente procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso sexual y robo agravado por el uso de arma.

La denuncia había sido presentada días antes por la víctima, quien contó que fue sorprendida por un hombre armado cuando salía de su trabajo en calle 14 entre 474 y 476. El agresor se subió a su Volkswagen Gol Trend y la obligó a circular por el Camino General Belgrano hasta la reserva del Parque Pereyra. Allí la mantuvo retenida durante horas, bajo amenazas y sometida a interrogatorios personales. Según su relato, en un intento por escapar fue forzada nuevamente a subir al vehículo y en ese momento el hombre la violó.

Tras no concretarse la supuesta llegada de otras personas con las que el atacante decía huir “de la ciudad”, el hombre abandonó la reserva y condujo hasta el Camino Centenario. En ese punto dejó bajar a la joven y escapó con el auto.

La víctima recibió asistencia en el Hospital San Roque de Gonnet y aportó datos que resultaron decisivos. Con los registros de cámaras se reconstruyó el recorrido del Gol Trend, que se dirigió hacia Florencio Varela sin pasar por la Autopista La Plata–Buenos Aires, hecho que fue corroborado por la ausencia de registros en los peajes. Además, se determinó que el agresor le repetía preguntas sobre si ya había sido identificado.

El identikit elaborado a partir de la descripción de la joven coincidió con un fotograma obtenido por los investigadores y permitió orientar la causa hacia un efectivo policial. Con esa información, el Ministerio Público Fiscal dispuso tareas de localización que culminaron en el domicilio del sospechoso en Ingeniero Allan, donde finalmente fue detenido.