Confirman que la psiquiatra de City Bell murió degollada y refuerzan la búsqueda del atacante

La investigación por el homicidio de la psiquiatra Virginia Franco, ocurrido en su vivienda de City Bell, avanzó de manera significativa tras conocerse el informe forense que determinó que la mujer fue degollada y falleció a causa de un shock hipovolémico. Con esta confirmación, los investigadores reforzaron la búsqueda del responsable, que habría ingresado a la casa ubicada en Cantilo entre 15 A y 17.

El expediente sigue rodeado de interrogantes mientras la Justicia intenta reconstruir las últimas horas de la profesional. Al momento del hallazgo, el interior de la vivienda presentaba un marcado desorden, objetos desplazados y rastros de sangre alrededor del cuerpo, que exhibía múltiples lesiones.

El estudio médico-legal detalló que Franco recibió profundos cortes en el cuello que le provocaron una pérdida masiva de sangre. También se identificaron heridas de defensa en las manos, un corte en un dedo, otra lesión en el mentón y un golpe en el rostro, signos que respaldan la hipótesis de un ataque violento y de un intento de resistencia.

Aunque una ambulancia del SAME certificó su muerte en el lugar, fue el análisis forense el que permitió establecer la mecánica del crimen con mayor precisión. Los investigadores ahora evalúan si la agresión se produjo en el marco de un robo o si existió otro móvil detrás del asesinato, mientras continúan con medidas para identificar y localizar al agresor.