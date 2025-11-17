La psiquiatra de City Bell fue brutalmente asesinada

La autopsia realizada en las últimas horas a la reconocida psiquiatra de 65 años, Virginia Franco, indicó que fue asesinada de manera salvaje, y la principal hipótesis que manejan los investigadores es que le quitaron la vida en el marco de un robo en su casa de City Bell, señalaron ayer desde la fuerza.

El estudio marcó que la víctima sufrió un profundo corte en el cuello y murió por un shock hipovolémico, y además tenía un golpe en el rostro. En tanto, se detectaron heridas defensivas en las manos y un antebrazo, por lo que luchó con el criminal e intentó protegerse del ataque, ocurrido en un domicilio de Cantilo entre 15A y 17, en pleno City Bell.

La causa, caratulada inicialmente como “averiguación de causales de muerte”, se recaratuló a “homicidio en ocasión de robo”. Por lo pronto, faltaba el celular de la mujer, aunque no se descarta que la hayan despojado de otros bienes.

Hasta el cierre de esta edición, los detectives del Gabinete de Homicidios de la DDI no habían logrado dar con el implicado, por lo que el caso permanece impune pese a la magnitud del mismo.

Agentes de la comisaría Décima, con jurisdicción en la zona, analizan las cámaras de seguridad del área, tanto públicas como privadas, para ver si en alguna quedó registrado el paso del implicado, de quien nada se sabe.

Demorado

El macabro hallazgo del cuerpo de Franco se dio la tarde del sábado, cuando un amigo fue hasta el lugar y lo divisó. Tras su declaración, las autoridades dispusieron su demora preventiva y le incautaron el teléfono celular para peritajes. Por lo pronto, dijeron que cayó en contradicciones y se informó que le manejaba algunos temas económicos y de la casa.

Cuando arribaron los agentes de la fuerza, notaron en el ambiente una gran cantidad de sangre y todo revuelto, por lo que desde el inicio el cuadro resultó sospechoso.

Los pesquisas creen que a la mujer la atacó o un ladrón que irrumpió en el lugar o un conocido de la víctima, para sustraerle dinero y otros elementos.