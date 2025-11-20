Caco con múltiples antecedentes, abatido por la Policía

Un joven de 22 años que había sido excarcelado hace dos meses fue abatido de dos disparos por policías que se encontraban de civiles en la localidad bonaerense de Longchamps, luego de que el implicado extrajera un arma. Kevin Joel Rodríguez recuperó la libertad el 18 de septiembre tras permanecer detenido en la Unidad Penal número 42 de Florencio Varela. Dos miembros del Grupo Táctico de Operaciones (GTO) se preparaban para llevar a cabo allanamientos en el barrio Campo Ramos, partido de Almirante Brown, donde observaron al implicado que comenzó a correr, extrajo un revólver calibre 32 y les apuntó. Uno de los uniformados tomó su arma reglamentaria, efectuó un tiro y lo mató. El ladrón es autor de múltiples delitos en el vecindario y presenta un antecedente por un robo agravado cometido el 25 de octubre de 2021. La Justicia no tomó ninguna medida para con los agentes.