Los padres de Loan piden que la causa no se cierre

María Noguera y José Peña, los padres de Loan Peña, el niño desaparecido hace un año y medio, se presentaron en los Tribunales de Comodoro Py para reclamar que no se detenga la investigación y que tampoco sea trasladada a la justicia provincial.

La madre indicó: “Siento que está vivo”, y ahora la Cámara de Casación Penal cuenta con cinco días para formular una respuesta.

Durante el encuentro, donde los papás del niño fueron acompañados por sus abogados, se discutió la vigencia del expediente ya que el mismo podría tener fin por “caducidad de la prueba”, asimismo, la causa ya fue elevada a juicio.