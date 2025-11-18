Hoy se define si la jueza Julieta Makintach será destituida

El jury de enjuiciamiento que analiza la conducta de la jueza Julieta Makintach llega al final ya que a partir de las 10 de la mañana, en el Anexo de la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, en la ciudad La Plata, se dará a conocer el veredicto sobre las acusaciones que pesan contra la magistrada.

Todo comenzó cuando en el mes de mayo se difundió un tráiler de un proyecto audiovisual que registraba escenas vinculadas al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. En ese material puede verse a la jueza llegando a los tribunales de San Isidro, y dando una entrevista en su despacho y siendo filmada dentro de la sala donde se desarrollaban las audiencias. Esta situación terminó provocando la nulidad del debate oral que investigaba responsabilidades por la muerte del astro.

A la jueza Makintach se la señala porque habría hecho un uso indebido de recursos estatales y actuado en beneficio de un proyecto personal, en perjuicio de la independencia del procedimiento judicial. Por su parte, la acusada rechazó las imputaciones y pidió la absolución, además solicitó que se acepte la renuncia como alternativa a la destitución.

Mientras espera el veredicto la magistrada está suspendida en su cargo, fue alejada de la cátedra que dictaba en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y afronta una causa penal que se tramita en la UFI N°1 de San Isidro.