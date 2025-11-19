Otro grave accidente encendió las alarmas en la región

La Plata vive una escalada de violencia vial que ya no se puede ignorar. En un nuevo siniestro, una joven de 19 años permanece internada tras un violento choque entre su moto y un automóvil en la intersección de 9 y 60. La conductora sufrió una fractura expuesta y tuvo que ser trasladada al Hospital San Martín, donde permanece bajo observación.

Este accidente se da en un contexto aún más grave: en lo que va del año, la ciudad registró 62 muertes por siniestros viales, superando el total del año anterior. Encima, solo en la última semana, cinco personas perdieron la vida en distintos choques, lo que expone la urgencia de una intervención seria y contundente.

Al mismo tiempo, otro impacto ocurrido en pleno centro platense demuestra que el peligro acecha en cada esquina. En la madrugada de un domingo, dos autos colisionaron violentamente en la intersección de 5 y 46, provocando que uno de ellos volcara. El conductor de un Volkswagen Gol fue asistido por el SAME y trasladado consciente al Hospital San Martín con heridas en la cabeza y molestias en la zona pélvica. El otro vehículo era un Alfa Romeo conducido por un policía retirado. La causa fue caratulada como “lesiones culposas”.

La gravedad no solo radica en las consecuencias físicas de estos choques, sino también en lo simbólico: cada accidente suma a la crisis vial que vive la ciudad. No se trata solo de víctimas aisladas, sino de una tendencia alarmante que evidencia fallas estructurales. En La Plata confluyen calles deterioradas, señalización deficiente y una cultura de conducción riesgosa. Velocidad excesiva, maniobras imprudentes y falta de respeto por las normas viales son parte del patrón que repiten muchos choques.

Además, los motociclistas protagonizan un porcentaje muy alto de los siniestros graves, lo que obliga a mirar con atención particular sus condiciones: no basta con controles esporádicos, dicen especialistas; hacen falta campañas permanentes de concientización, operativos más rigurosos y mejoras en la infraestructura que prioricen la seguridad de quienes circulan de forma más vulnerable.

La vida en las calles de La Plata está cada vez más expuesta: los choques no son solo un golpe para los vehículos, sino para las familias, para los sistemas de salud y para el tejido social. Cada nuevo incidente reclama medidas concretas, una política sostenida de prevención y un compromiso claro de las autoridades. No hay margen para la indiferencia: las cifras son demasiado altas y el dolor demasiado real.