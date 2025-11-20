Asesinaron a un anciano durante un robo: dos policías detenidos

Cinco delincuentes, entre ellos dos policías, fueron detenidos por la muerte de un jubilado de 79 años durante un robo en su vivienda en San Vicente. Por el hecho todavía hay un prófugo.

El atraco ocurrió el 13 de noviembre cuando ladrones ingresaron al domicilio. Cuando la Policía acudió al lugar halló a la víctima en su cuarto, maniatada y sin signos vitales.

En la casa constataron que faltaba la moto perteneciente al jubilado, identificado como Edgardo Manuel Pino.

La autopsia reveló que la víctima se encontraba atada de pies y manos, mientras que en su cuello poseía una prenda roja y amordazado con un trapo. Aun así, no se observaron lesiones a simple vista, mientras que la data de muerte es de 12 a 24 horas antes del hallazgo.

Con el análisis de las cámaras de seguridad privadas y públicas se logró constatar que el 10 de noviembre, días antes del hecho, Pino estuvo en el Club General B. Mitre jugando a las cartas con un sujeto, identificado como Gilberto González (expolicía), y luego se presentó Miguel González, hermano del agente, que cuenta con antecedentes.

Minutos después, los hermanos fueron captados ingresando al domicilio del sujeto mientras no se hallaba, hasta que pasadas las 22, Pino llegó en su ciclomotor. Recién hubo movimientos una hora después cuando se visualizó el egreso de los dos acusados, quienes se fugaron en el rodado.

“Marcador”

Los investigadores entienden que Miguel González actuó como “marcador” para los cacos, que luego ingresaron a dicha finca. Asimismo, a la causa se aportaron testimonios de allegados, quienes mencionaron que una mujer, Jesica Mareco, mantenía relaciones íntimas con Pino a cambio de dinero.

Esa información fue valiosa debido a que la acusada fue ubicada en el lugar previo al hallazgo del cuerpo, ocasión en que habló con una vecina preguntándole sobre el jubilado. De este modo, se realizó un allanamiento en la vivienda de Mareco, a quien se aprehendió.

De las tareas desplegadas y elementos colectados, se obtuvieron otros cuatro procedimientos, los cuales concluyeron con la detención de los hermanos González.