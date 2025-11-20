Delincuentes atacaron a una mujer y sus hijos en Arturo Seguí

Una mujer y sus hijos vivieron una verdadera pesadilla en la puerta de su vivienda, donde fueron abordados por al menos cuatro delincuentes que tenían una clara intención de cometer un ilícito. Los hampones la sorprendieron en momentos en los que estaba por ingresar a su casa con el objetivo de asaltarla con la modalidad conocida en la jerga como “entradera”.

Todo sucedió durante la noche, apenas unos minutos pasadas las 20 horas, en la zona de las calles 151 entre 410 y 411, en la localidad platense de Arturo Seguí. La víctima había dejado el automóvil en el ingreso a su hogar y enseguida descendió con los pequeños que la acompañaban, pero cuando estaban por entrar aparecieron los malvivientes en la escena.

Toda la secuencia quedó grabada por una de las cámaras de vigilancia de la finca y en las imágenes se puede observar como los ladrones corrieron con dirección al coche. Según trascendió, los individuos además de encapuchados estaban armados, y en apenas unos segundos se abalanzaron sobre la familia con amenazas directas.

En la filmación se alcanza a observar que pasa un auto marca Volkswagen Voyage de color gris que se detiene a pocos metros de los damnificados y pronto aparecen dos maleantes. Por tal motivo se presume que los otros dos cómplices se quedaron arribar del rodado esperando a sus socios delictivos haciendo las veces de campana.

Buscan a los ladrones

Al notar que los hampones se dirigían hacia ella y sus hijos, la mujer comenzó a gritar de desesperación y los vecinos del barrio la escucharon por lo que salieron a la puerta de sus viviendas para ver qué ocurría. Esta situación hizo que los malvivientes desistan de cometer el asalto que se vio frustrado por el rápido accionar de los frentistas.

En ese marco, regresaron al coche en el que cual los estaban esperando los otros ladrones y todos ellos se dieron a la fuga a toda velocidad, perdiéndose entre las calles del vecindario y sin dejar rastros.

Por el momento se desconoce la identidad de los sospechosos, quienes están siendo intensamente buscado por las autoridades policiales. Para poder dar con ellos será fundamental la reconstrucción de la ruta de escape mediante las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del lugar del hecho.