Lo mataron a tiros para robarle la bicicleta

Un joven de 20 años fue asesinado a sangre fría por parte de delincuentes que intentaron robarle la bicicleta, pero como la víctima se resistió lo atacaron a balazos delante de una chica que lo acompañaba. Tras la agresión, los hampones se dieron a la fuga con rumbo desconocido y en la actualidad son intensamente buscados por las fuerzas de seguridad.

De acuerdo a la información a la que accedió Trama Urbana, todo sucedió en el kilómetro 8 de la autopista Riccheri y Colectora, a la altura del partido bonaerense de Esteban Echeverría. El damnificado iba con su rodado cuando de pronto fue sorprendido por dos sujetos armados que lo amenazaron y, según trascendió, este se negó a entregar sus pertenencias.

Enseguida, uno de los malvivientes extrajo la pistola que llevaba consigo, le apuntó y apretó el gatillo. Acto seguido, los implicados escaparon sin cometer el ilícito y pronto las autoridades policiales fueron notificadas mediante un llamado al 911 de la presencia de una persona fallecida.

Al arribar, los oficiales se encontraron el joven tendido en el suelo con visibles heridas y notaron que para ese entonces ya no contaba con signos vitales. Además, se entrevistaron con la amiga que estaba junto a él en el instante del robo, quien brindó algunos detalles acerca de lo ocurrido y señaló que “me lo mataron delante de mis ojos”.

Buscan a los sospechosos

La víctima identificada posteriormente por las autoridades como Nazareno Tobías Isern y la joven que lo acompañaba aseguró que el chico se resistió al asalto, por lo que “los tipos sacaron un arma y le dispararon”. En este mismo sentido, señaló que “cuando me giro para verlo ya no estaba más conmigo”, y se lamentó: “Me siento destruida”.

Peritos de la Policía Científica constataron que Nazareno sufrió un impacto de bala en la cabeza, mientras que la causa fue caratulada como “homicidio en ocasión de robo”, a cargo de la Unidad Funcional Descentralizada N° 4 de los tribunales de la jurisdicción. En tanto, los uniformados continúan con la búsqueda de los ladrones, quienes hasta el cierre de esta edición seguían prófugos de la justicia.