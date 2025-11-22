“Capaz es la última vez que me ves”: el terrible mensaje del joven que murió atropellado en ruta 2

El pasado jueves, un trágico episodio ocurrió a la altura del kilómetro 54 de la ruta 2, en la localidad de Abasto, donde un joven perdió la vida tras ser atropellado por un camión. En un primer momento se desconocía su identidad, pero finalmente la Policía logró establecerla.

De acuerdo con fuentes consultadas por Trama Urbana, la víctima era un joven de 19 años y la investigación podría dar un giro, ya que no se descarta que el hecho no haya sido un accidente, sino un posible suicidio, hipótesis que ahora analizan los investigadores.

Los voceros indicaron que el muchacho fue identificado como Francisco Karaputny, quien vivía a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el hecho. Con este caso, ascienden a 62 las muertes por siniestros viales registradas en la región en lo que va de 2026 (sumando La Plata, Berisso y Ensenada).

No obstante, lo más sorprendente de la investigación fue lo que sucedió cuando efectivamente se identificó al fallecido. Según trascendió, su expareja fue la que logró reconocerlo y ésta le dijo a los uniformados que sospechaba lo peor, ya que ambos tienen una hija en común y, la noche previa a la muerte, el joven le había dicho: “Capaz es la última vez que me ves”.

Debido a esto, ahora los investigadores creen que no fue un accidente, sino que el muchacho se habría lanzado debajo del camión cuando este circulaba por la ruta 2. No obstante, esto no fue confirmado de manera oficial y resta que se lleven a cabo las correspondientes pericias para determinar fehacientemente qué pasó.

El caso por el momento sigue caratulado como “homicidio culposo” y es llevado adelante por la Unidad Funcional de Instrucción en turno y la comisaría Séptima, la cual cuenta con jurisdicción en donde sucedió la tragedia.