Tras su destitución, solicitan la detención preventiva de Julieta Makintach

Tras ser destituida por el jury y perder sus fueros, la situación judicial de Julieta Makintach volvió a tensarse. Los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, representantes de Dalma y Gianinna Maradona, solicitaron su detención preventiva al considerar que sus acciones podrían afectar el avance de la investigación por el documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

El pedido fue presentado durante una audiencia convocada para tratar la recusación de los fiscales del caso, un planteo impulsado por la propia Makintach, quien denunció “irregularidades procesales”. Como la fiscalía no acompañó su argumento, será el Juzgado de Garantías el encargado de resolverlo.

En su presentación, los abogados describieron una serie de maniobras que atribuyen a la exmagistrada, señalándolas como “conductas inequívocas de perturbación de testigos, actos de intimidación, intentos de manipulación del relato testimonial y comportamientos obstructivos reiterados”. Según la acusación, estas acciones representarían un riesgo real para la producción de prueba y el normal desarrollo del expediente.

Por ese motivo, pidieron que se adopte una medida cautelar acorde al “riesgo de elusión y de entorpecimiento probatorio”, asegurando que la detención preventiva es la opción “más adecuada y proporcional”, de acuerdo con lo que establece el artículo 148 del Código Procesal Penal bonaerense.