Violento episodio en Olmos: dos detenidos tras amenazas y bloqueo de la avenida 44

La mañana de este jueves quedó marcada por un violento episodio en la Delegación Municipal de Lisandro Olmos, donde dos hombres con antecedentes penales fueron detenidos tras encabezar amenazas y disturbios que incluyeron el bloqueo total de la avenida 44. El conflicto generó preocupación entre frentistas, comerciantes y vecinos que se encontraban realizando trámites en el lugar.

El hecho ocurrió alrededor de las 10, cuando un grupo de entre 10 y 12 personas ingresó a la sede municipal ubicada en 44 entre 196 y 197. Según la denuncia del delegado, los manifestantes “estaban totalmente alterados”, gritaron, amenazaron al funcionario y agredieron verbalmente a vecinos que transitaban por la zona. Mientras una parte del grupo irrumpía dentro del edificio, otros bloquearon ambas manos de la avenida con cubiertas encendidas.

El clima de tensión se trasladó rápidamente al exterior, donde comerciantes y frentistas comenzaron a comunicarse con la Policía ante el cuadro de violencia que se desarrollaba en la vía pública. Minutos más tarde, efectivos de la Bonaerense intervinieron y detuvieron a dos de los implicados, quienes cuentan con antecedentes penales.

La denuncia ya fue elevada a la Justicia, que deberá determinar responsabilidades y evaluar la situación de los detenidos.