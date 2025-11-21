Mujer quiso matar a su hija, está libre y podría recuperar la tenencia

Un fuerte reclamo surgió en la ciudad bonaerense de 9 de Julio luego de que el padre de una niña de seis años denunciara que la madre de la menor intentó degollarla. El hecho ocurrió el 23 de septiembre y dejó a la niña con una herida profunda en el cuello, de la que logró recuperarse tras recibir atención médica.

Su padre, Agustín Diez, decidió hacer público el caso para exigir respuestas judiciales y advertir que, según sus palabras, no quiere que su hija “sea un nuevo caso Lucio”, en referencia al crimen del niño pampeano que conmocionó al país.

Diez aseguró que durante años presentó denuncias por situaciones de violencia y amenazas, pero que nunca fueron tomadas en cuenta. La situación estalló tras la agresión contra la niña, que derivó en la detención de la madre. Sin embargo, la resolución judicial que la declaró inimputable y autorizó su libertad generó indignación en el padre, quien considera que la decisión deja nuevamente expuesta a la menor.

Según su testimonio, existen pruebas contundentes del ataque y la gravedad de la herida no deja dudas sobre la intención de la agresora. Diez afirma que la madre llegó a expresar que esperaba que la niña se desangrara para luego quitarse la vida, y describe el episodio como una escena aterradora que pudo haber terminado en tragedia.

La mujer negó las acusaciones a través de sus redes sociales y aseguró que jamás lastimaría a su hija, pero el padre rechaza esa defensa y sostiene que la evidencia es irrefutable. Ante la situación, convocó a una marcha en el centro de 9 de Julio para exigir medidas concretas y reclamar que la Justicia actúe con firmeza. Afirma que su único objetivo es proteger a su hija y evitar que, por fallas institucionales, el caso derive en un desenlace irreparable.

El episodio generó preocupación entre vecinos y organizaciones locales, que observan con inquietud la decisión judicial y la exposición de la niña a un posible riesgo futuro. El padre insiste en que lo único que busca es que la menor pueda vivir con seguridad y que el caso no sea minimizado. Considera que todavía hay tiempo para evitar una tragedia y reclama que las autoridades no vuelvan a desoír las advertencias que, asegura, realizó durante años.