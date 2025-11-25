Un repartidor murió tras chocar en pleno centro platense

Una nueva tragedia vial ocurrió en nuestra ciudad, esta vez en pleno centro, donde un repartidor murió tras colisionar contra un automóvil. Tras el impacto, el joven fue trasladado hasta un centro de salud, donde fue asistido por los médicos, que finalmente confirmaron su deceso debido a las graves heridas que presentaba.

Todo sucedió durante la noche en la zona de avenida 44 y calle 5, a metros de Plaza Italia. Por allí se desplazaba un trabajador de Pedidos Ya, quien, por cuestiones que se buscan establecer, chocó contra un Volkswagen Gol Trend de color blanco y, tras ello, golpeó contra el capot de un Volkswagen Bora gris que estaba detenido en el semáforo aguardando la luz verde.

El delivery circulaba a bordo de una moto marca Honda GLH roja que no tenía el dominio colocado y la cual quedó tirada a un costado de la cinta asfáltica. En tanto que, su conductor resultó con politraumatismos que obligaron a su trasladado urgente hasta el Hospital San Martín a bordo de una ambulancia de Defensa Civil. Para ese entonces, el chico se encontraba inconsciente y con visibles lesiones.

Tras ingresar al nosocomio fue rápidamente asistido por los médicos, quienes comprobaron los politraumatismos. Los galenos lo atendieron durante alrededor de una hora, pero, lamentablemente, el repartidor terminó muriendo a causa de las heridas. La víctima fatal fue identificada luego como Rodrigo Aguilar, de 25 años y con domicilio en la localidad de Villa Elvira.

Tres muertes en 24 horas

Para poder esclarecer lo sucedido, los peritos de la Policía Científica trabajaron en el lugar con el objetivo de recolectar datos, como así también relevar las imágenes de las cámaras de vigilancia. Por otro lado, una vez que se confirmó la triste noticia, los familiares y allegados de Aguilar realizaron un pedido de donaciones para poder costear los gastos que conlleva realizarle el funeral.

Cabe mencionar que el joven repartidor es la tercera víctima fatal en apenas 24 horas y se suma a la lista de los 66 fallecidos por siniestros viales en la región en lo que va del año.

En cuanto a los otros casos que ocurrieron la ciudad, ambos fueron en la localidad de San Carlos y tuvieron como protagonistas a motociclistas. El primero de los hechos sucedió en avenida 44 y calle 153, cuando un hombre falleció después de impactar contra un poste, luego de perder el control del rodado. Mientras que el segundo sucedió en calle 137 y 523 con una colisión entre una Renault Sandero Stepway y una Honda XR 250, provocando la muerte de un sujeto de 34 años.