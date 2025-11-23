Delincuentes atacaron un comercio del centro platense

En la incontrolable ola de inseguridad que azota a la región capital, los comercios son uno de los blancos elegidos por los delincuentes para cometer ilícitos. En ese marco, un local del centro de nuestra ciudad sufrió dos episodios delictivos con menos de una semana de diferencia, en los que además los hampones provocaron serios destrozos.

El más recientes de los hechos sucedió durante la madrugada de ayer en un negocio ubicado en la zona de las calles 9 y 47, a escasas cuadras de la Plaza Italia. Se trata de una de las sucursales de la panadería “Costumbres Argentinas”, siendo víctima de dos sucesos con características similares en apenas unos pocos días.

De acuerdo a la información que trascendió, fueron al menos tres los sujetos que participaron de la situación, quienes quedaron captados por una de las cámaras de vigilancia del comercio que está en pleno centro platense. En las imágenes grabadas se puede observar como los malvivientes intentan forzar y romper la puerta de entrada a la tienda.

Los ladrones atacaron el escaparate del ingreso con intenciones de colarse en el local y terminaron dañando parte de la estructura del frente del negocio. En su pretensión de cometer un robo bajo la modalidad delictiva conocida en la jerga como “escruche”, los implicados provocaron destrozos y el vidrió quedó astillado, como reflejo de la fuerza ejercida por los maleantes.

Buscan a los sospechosos

Finalmente, los individuos no lograron meterse en el comercio, por lo que se dieron a la fuga. A pesar de ello, quedaron filmados por las cámaras y se sospechan si forman parte de alguna banda que se dedica a realizar este tipo de ataques en los negocios del centro, pero hasta el momento hay pocos datos certeros sobre su paradero.

Aun así, los propietarios del lugar deberán afrontar nuevos gastos para reparar los daños ocasionados. Cabe recordar que este es el segundo episodio de inseguridad que sufren en menos de una semana.

Asimismo, los dueños se lamentaron por este nuevo caso y aseguraron que viven con miedo y preocupación constante, porque no saben cuándo pueda volver a suceder. Por tal motivo, junto a los vecinos, exigen que se incrementen los controles policiales.