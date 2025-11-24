Dos trágicas muertes tiñeron de sangre el domingo

El domingo estuvo cubierto por muerte y desolación en La Plata, luego de que dos motociclistas perdieron la vida en sendos accidentes que ocurrieron en la localidad de San Carlos. Con estos hechos, ya son 65 las víctimas fatales por siniestros viales en lo que va del 2025 en la región.

El primero de los hechos sucedió en avenida 44 y calle 153, cuando un motociclista falleció tras impactar contra un poste. Según detallaron voceros a Trama Urbana, en el rodado iban tres personas y, por motivos que restan establecer, despistaron y chocaron.

De manera insólita, uno de ellos resultó ileso, pero en lugar de quedarse a ayudar a los heridos, tomó la moto y se dio a la fuga, mientras que el otro, se quedó en el lugar aguardando a las autoridades. El personal del SAME se acercó y constató que, pese a los esfuerzos, uno de los damnificados, de 20 años, había perdido la vida en el momento.

Ahora, los investigadores se encuentran realizando las pericias correspondientes en el sitio que, según testigos, quedó marcado de sangre y rastros del siniestro protagonizado por la moto, por lo tanto, buscan determinar qué sucedió.

En cuanto al segundo caso, el mismo ocurrió cuando una moto Honda XR 250 chocó contra un Renault Sandero Stepway en 137 y 523. Por el fuerte impacto, el conductor del vehículo de menor porte, un hombre de 34 años, falleció en el lugar.

Momentos después, efectivos se acercaron a la escena acompañados de personal del SAME, quienes constataron la muerte de la víctima. Por su parte, la mujer que conducía el automóvil fue demorada.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y tomó intervención la subcomisaría La Unión, con jurisdicción en la zona, y la Unidad Funcional de Instrucción N°14. Resta que se realicen las pericias de rigor.