Dos cacos asaltaron una panadería de La Plata

Dos delincuentes armados robaron una panadería en La Plata y amenazaron a la empleada, a quien le sustrajeron sus pertenencias y luego se dieron a la fuga.

El hecho delictivo sucedió este jueves por la tarde en una panadería de barrio ubicada en 21 y 69, donde los ladrones quedaron grabados amenazando a la empleada, a quien le robaron pertenencias y luego escaparon bajo una intensa lluvia.

Los cacos llegaron a pie y con los rostros cubiertos. Uno de ellos apuntó con un arma de fuego a la cajera mientras su cómplice revisaba el mostrador en busca de dinero en efectivo.

“La trabajadora les explicó que no había recaudación disponible, por lo que finalmente decidió entregarles su celular para evitar una agresión”, indicaron.

Antes de huir, los asaltantes le exigieron a la víctima que no saliera a la calle, advirtiéndole que, si lo hacía, podrían atacarla.

Hasta el cierre de esta edición nada se sabía de los involucrados.