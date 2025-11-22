El cuerpo en las costas de Santa Cruz no pertenece a ninguno de los jubilados desaparecidos

Un cuerpo fue hallado en la costa de Santa Cruz y en un comienzo se sospechó que podría pertenecer a Pedro Kreder o Juana Morales, los jubilados desaparecidos hace más de un mes, pero Héctor Iturrioz, ministro de seguridad de Chubut, confirmó que no se trata de ninguno de los mayores extraviados el 11 de octubre.

El hallazgo sucedió este jueves cuando se dio aviso a las autoridades de la aparición de un cuerpo sobre la costa de Santa Cruz, por lo que las dudas se inclinaron ante la posibilidad de que pudiera ser alguno de los jubilados desaparecidos en Comodoro Rivadavia.

De igual modo, se hicieron los estudios correspondientes y se determinó que se trataba de una “persona desaparecida hace casi un mes en Cabo Domingo, Tierra del Fuego”.

Se informó que el cuerpo fue identificado como Sergio Gabriel Schlieter Barria, de 32 años, a quien su familia lo buscaba desde el 1° de noviembre. Para averiguar eso, se llevaron a cabo exhaustivos trabajos de parte de la Policía Científica, que recuperó huellas dactilares de los restos en avanzado estado de putrefacción. Además, la presencia de un tatuaje visible también coincidió con la descripción aportada por la familia del joven, quien era intensamente buscado en la ciudad fueguina.

Acerca de Pedro y Juana, el ministro indicó que los operativos, pese al tiempo transcurrido, continúan con varios equipos abocados a diversas zonas. Sostuvo que su hipótesis más firme es que “se los tragó el mar”, posiblemente a causa de un accidente en los acantilados o por quedar atrapados por la marea.