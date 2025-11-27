Tragedia en Tolosa: una mujer murió mientras arreglaba el techo de un galpón

Un dramático episodio ocurrió en la localidad platense de Tolosa, donde una mujer de 54 años perdió la vida mientras realizaba arreglos junto a su marido en el techo de un galpón. Cuando los médicos arribaron al lugar de los hechos, la víctima ya había fallecido y por el caso se abrió una investigación con el objetivo de esclarecer los pormenores de la situación.

De acuerdo a la información que trascendió, todo sucedió en la zona de la avenida 520 entre 6 y 7, donde la damnificada se encontraba haciendo reparaciones en un sector de un tinglado. En momento dado, debido a las altas temperaturas de la jornada de ayer, se subió a una escalera para ofrecerle un vaso de agua a su esposo, el cual estaba pintando.

En ese preciso instante, una de las chapas transparentes de fibra plástica cedió y la mujer cayó al vació de una altura aproximada de seis metros. Acto seguido, y en medio de la desesperación, el hombre realizó un llamado al servicio de emergencias 911 para pedir la presencia de las autoridades policiales y los profesionales de la salud.

Unos pocos minutos después, los uniformados arribaron al lugar de los hechos en conjunto con los médicos que llegaron en una ambulancia del SAME. Los agentes encontraron a la víctima, identificada posteriormente como, Sandra Analía Alzueta, la cual se hallaba tendida en el piso, en posición de cúbito dorsal e inconsciente.

Desenlace fatal

Por su parte, los profesionales de la salud constataron que para ese entonces ya había fallecido. Por esta razón, se dio intervención a la Justicia y se convocó a los peritos para que realizaran las primeras tareas de rigor, para recolectar los datos que permitan afinar de los detalles del episodio que culminó de una manera trágica.

El esposo de Alzueta les comentó a los oficiales cómo había sido la situación y aseguró que el techo cedió cuando ella lo pisó tras alcanzarle un vaso de agua y, de esta forma, cayó al vacío lo que le ocasionó graves lesiones.

En ese marco, con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petic Bosnic, abrió una causa que caratulada como “averiguación de causales de muerte”, en la que se ordenaron diligencias para reconstruir el accidente doméstico.