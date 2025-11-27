Mataron a cuchillazos a un joven y buscan a su novia

Un joven de 20 años fue salvajemente asesinado a cuchillazos y por el hecho buscan a una adolescente de 16 años, que sería la pareja de la víctima. La sospechosa escapó poco después del crimen y desde entonces los efectivos policiales comenzaron con un amplio operativo para tratar de localizarla, ya que está sindicada de ser la autora del homicidio.

Según detallaron las fuentes abocadas al caso, el episodio ocurrió durante la noche en la localidad de Lanús, más precisamente en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Ceferino Namuncurá y Lituania. La víctima fue identificada posteriormente de manera oficial por las autoridades como Santiago Nahuel López Monte.

La implicada, cuyas iniciales son M.N.N., es buscada en estas horas en el marco de un operativo del que participan policías de Seguridad y de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Un detalle que trascendió es que fue la prófuga quien llamó al 911 antes de huir, y en la comunicación sostuvo que su novio estaba lastimado por querer saltar una reja.

Sin embargo, cuando los agentes de la comisaría Cuarta y el personal del SAME arribó al lugar, se constató que el joven presentaba varias heridas de arma blanca. Además, corroboraron el deceso de López Monte y notaron las heridas cortantes que, según las primeras versiones aportadas por el entorno de la víctima, son al menor por tres puñaladas.

Buscan a la adolescente

Por el momento poco se sabe de la sospechosa, pero según detalló el hermano del chico asesinado, se enteraron del hecho porque “ella llamó a mi mamá para decir que lo había apuñalado” y, además, acusó a la familia de la joven de ayudarla a ocultarse.

“Pensamos que le había cortado el dedo, porque es una mujer muy violenta”, aseguró el familiar del difunto y luego añadió que “cuando llegamos mi hermano estaba tirado. Acá no murió. Vinieron a la casa de mi mamá, cascotearon todos los vidrios”.

Por otro lado, denuncian la desaparición de celular de López Monte y sus allegados manifestaron que les borraron todas las fotos que tenía publicadas en Instagram y Facebook, señalando que fue la adolescente quién se llevó el teléfono.

La investigación está a cargo de la Fiscalía 8 de Lanús, a cargo de Oscar Maidana, quien ordenó la realización de la autopsia ante Policía Científica y hasta ahora se desconoce el móvil del crimen.