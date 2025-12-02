Grave accidente en una cantera de La Plata: un camión cayó al vacío y dejó dos heridos

Un camión perteneciente a una empresa de volquetes protagonizó un grave accidente este lunes por la tarde en una cantera de La Plata, donde cayó varios metros al vacío mientras realizaba tareas de descarga. Dos trabajadores resultaron heridos, uno de ellos de consideración.

El hecho ocurrió en las calles 176 bis y 529, cuando el Ford Cargo realizaba una maniobra de descarga y, por motivos que aún se investigan, perdió estabilidad y terminó desbarrancando dentro de la cava. Según relataron testigos, el vehículo dio varios tumbos antes de detenerse, generando un momento de gran conmoción entre quienes se encontraban en el predio.

De acuerdo con fuentes policiales, uno de los empleados —un joven de 20 años— sufrió una fractura expuesta y fue trasladado de urgencia por personal policial hasta el Hospital Alejandro Korn, ya que la ambulancia no logró ingresar al terreno de la cantera. El segundo trabajador presentó escoriaciones y cortes menores, y fue asistido por Bomberos de Melchor Romero.

Tras el accidente, se montó un operativo de rescate y se preservó la zona para las pericias. La Fiscalía dispuso las diligencias correspondientes y se aguarda el informe técnico que permitirá determinar las causas de la caída del rodado. La investigación quedó en manos de la UFI N.º 10 de La Plata.